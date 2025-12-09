日本青森強震！台灣隨時準備協助 外交部：未有國人受災受困

針對日本昨晚發生強震，外交部發言人蕭光偉今天（9日）表示，目前我國僑民、留學生及觀光客都沒有傳出受災、受困消息，我方也將隨時提供協助。（圖／陳凱貞攝）

日本青森縣東方外海昨深夜發生規模7.5地震，並且發布海嘯警報。對此，外交部發言人蕭光偉今天（9日）表示，外交部非常關心日方災損狀況，第一時間致電日本台灣交流協會台北辦事處表達慰問，目前我國僑民、留學生及觀光客都沒有傳出受災、受困消息，我方也將隨時提供協助。

針對日本青森縣東方外海昨晚發生強震，蕭光偉今天上午主持外交部記者會表示，外交部非常關心日方發生強震後的災損狀況，已在第一時間致電日本台灣交流協會台北事務所表達慰問，以及隨時準備提供協助之意。

蕭光偉說，外交部也立即指示駐日本代表處以及駐札幌辦事處，了解災情及國人受困的狀況，目前我國僑民、留學生以及觀光客都沒有傳出受災、受困的消息。

蕭光偉表示，外交部也指示駐日本代表處、駐札幌辦事處持續密切關注災情及國人受災情形，並且將提供受困國人必要即時的協助。

蕭光偉提醒，國人若在當地遭遇急難緊急狀況，請立刻撥打駐處急難救助電話，日本境內直撥（駐日代表處） 080-1009-7179或080-1009-7436，或外交部24小時「旅外國人急難救助全球免付費專線」0800-085-095。



