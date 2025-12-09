日本青森強震一周內防後發地震 外交部曝當地台灣人狀況：隨時準備提供協助

日本本州最北端的青森縣外海8日深夜發生規模7.5強震，日本東本及北海島均有感劇烈搖晃，造成至少30人受傷、約9萬居民被迫離家避難，目前海嘯警報已解除，但日本氣象廳首次發布「北海道和三陸外海後發地震注意報」，不排除可能發生類似311地震的可能性。對此，我國外交部今（9）日表示，台灣已在第一時間致電表達慰問並告知隨時準備提供協助，目前我國人未傳出受災消息。



日本青森縣外海昨日當地時間深夜11時許發生最大震度6強的強震，北海道太平洋沿岸中段、青森縣太平洋沿岸及岩手縣都發布海嘯警報，日本氣象廳一度警告海嘯最高恐達3公尺，最終實際觀測最大波高為70公分，並於今日清晨解除所有海嘯警報。不過，日本氣象廳今日凌晨首次發布2022年12月啟用的「北海道、三陸沖後發地震注意情報」，未來一周發生規模8以上的大型後發地震機率增加。



我國外交部發言人蕭光偉今日主持例行記者會期間，被問到目前在日本的台灣人狀況，以及我國政府是否會表達慰問之意？蕭光偉表示，對於日本青森縣昨日晚間發生規模7.5地震，並發布海嘯警報一事，外交部非常關心日本強震後的災損狀況，並在第一時間致電日本台灣交流協會台北事務所表達慰問，同時也告知已隨時準備提供協助之意。



蕭光偉說，外交部在地震後也立即指示我國駐日本代表處及駐札幌辦事處，了解當地災情及國人受困的狀況，而目前我國僑民、留學生及觀光客都沒有傳出受災或者受困的消息，外交部也指示我國駐日本代表處及駐札幌辦事處，持續密切關注災情狀況及國人受災的情形，並將提供受困國人必要及時的協助，也請國人若在當地遭遇急難緊急的狀況，立即撥打急難救助電話跟駐處聯繫。



