日本青森強震！外交部曝當地台灣人情況：已致電日方「隨時準備協助」

記者陳思妤／台北報導

外交部發言人蕭光偉主持例行記者會（圖／翻攝自外交部YT）

日本青森縣昨（8）日發生芮氏規模7.5強震。外交部今（9）日表示，目前我國僑民、留學生以及觀光客，都沒有傳出受災或受困的消息，也在第一時間致電日本台灣交流協會台北事務所表達慰問，以及隨時準備提供協助之意。

外交部今天舉行例行記者會，對於日本青森發生規模7.5強震並發布海嘯警報，外交部發言人蕭光偉表示，外交部非常關心日方發生強震之後的災損狀況，第一時間已經致電日本台灣交流協會台北事務所表達慰問，以及隨時準備提供協助之意。

廣告 廣告

蕭光偉說明，地震之後，外交部立即指示我國駐日本代表處以及駐札幌辦事處，了解災情以及國人受困的狀況。目前我國僑民、留學生以及觀光客，都沒有傳出受災或者受困的消息。

蕭光偉表示，外交部也指示我國駐日本代表處以及駐札幌辦事處，持續密切關注災情狀況以及國人受災的情形，並且將提供受困國人必要即時的協助。也請國人如果在當地遭遇急難緊急狀況時，立刻撥打急難救助電話跟駐處聯繫。

更多三立新聞網報導

川普簽《台灣保證實施法案》讓中國跳腳 外交部：暴露麻煩製造者本性

中國官媒稱川習通話談到「台灣回歸中國」 外交部：台灣是主權獨立國家

中國外交官嗆高市早苗「斬首」 外交部：戰狼言行只會傷害自己國家形象

董軍要求美方謹言慎行、反對台獨 外交部回應了：凸顯其傲慢與霸權心態

