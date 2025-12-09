日本青森強震 外交部：暫無臺灣民眾受災

記者吳典叡／臺北報導

日本青森縣東方外海昨晚發生強震，北海道及東北地方沿岸發布海嘯警報。外交部今（9）日指出，第一時間已致電日本臺灣協會慰問，同時指示駐日代表處、札幌辦事處了解災情，目前未有臺灣民眾、僑民、留學生及觀光客受困及受災，外交部會持續密切關注後續情形，並提供必要幫助。

外交部今日舉行例行記者會，發言人蕭光偉指出，外交部對此事相當關心，在地震發生後，第一時間致電日本臺灣交流協會慰問，並表示後續協助之意，同時指示駐日本代表處、札幌辦事處了解災情，目前並未有臺灣民眾、僑民、留學生及觀光客受困、受災情形。

蕭光偉強調，外交部將密切注意災情狀況，並提供必要的即時協助，也呼籲國人若在當地遇到緊急危難狀況，可立即撥打急難救助電話，並與駐處聯繫。