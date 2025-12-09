日本青森強震！專家示警：一週內恐有規模8以上強震

日本青森縣東方外海昨（8日）深夜發生規模7.6強震。（示意圖／Pixabay）





日本青森縣東方外海昨（8日）深夜發生規模7.6強震，震源深度約44公里，之後餘震不斷。台灣時間今（9日）上午再出現規模5.1餘震，震源深度約30公里，地震活動仍持續引發關注。

地震專家郭鎧紋表示，這起規模7.6地震釋放的能量相當於125顆原子彈，成因是太平洋板塊隱沒到北美板塊之下，與台灣構造無直接關聯。

不過他說，由於震央位置比2011年311強震稍北，日本氣象廳依據過往經驗，將未來一週內可能發生規模8以上強震的機率，從原本的0.01％調升至1％，提升幅度達100倍。

郭鎧紋指出，這樣的變化代表昨晚的規模7.6震動有可能只是前震，後續仍不排除出現更大地震的可能性。他舉例，311地震之前就在兩天前發生過規模7.3地震。然而，他也補充，前震變成主震的機率僅約5％，並非十分常見，民眾無需過度恐慌。

針對旅遊安全，郭鎧紋提醒，冬季是許多國人前往日本滑雪的熱門時期，但強震較容易引發雪崩，近期若前往日本旅遊須提高警覺，並密切留意當地政府發布的地震相關資訊，以確保安全。

