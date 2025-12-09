日本青森強震 賴總統表達關心慰問

記者吳典叡／臺北報導

日本青森縣東方外海昨晚發生強震，北海道及東北地方沿岸發布海嘯警報。總統賴清德今（9）日在社群平臺以日文對受影響的民眾表達誠摯關心和慰問，也強調，臺灣隨時準備提供必要的幫助。

賴總統在社群平臺X以日文發文表示，對於日本青森縣外海昨天傳出的地震災情，他要向所有受影響的民眾表達誠摯的關心和慰問。

賴總統說，面對災難，臺日始終互相扶持。臺灣隨時準備提供必要的協助，也祈願日本民眾平安、儘早恢復正常生活。