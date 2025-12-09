日本青森昨晚發生7.6規模強震！氣象署揭對台影響

昨(8)晚日本青森外海發生規模7.6強震，青森縣三八上北地區震度6強，東北及北海道地區均有感。 圖：取自日本氣象廳

[Newtalk新聞] 昨(8)晚日本青森外海發生規模7.6強震，青森縣三八上北地區震度6強，東北及北海道地區均有感，日本氣象廳針對北海道至千葉縣等地區發布警報，未來一週可能再次發生強震，且最高有機會出現規模9強震，對此，氣象署指出，台灣的震度不受日本地震影響，但若發生規模9的強震，可能還是會有40公分的海嘯波。

根據NHK與朝日電視台等日本媒體報導，台灣時間8日晚間10點15分，青森縣東海岸附近發生芮氏規模估計7.6、震源深度僅50公里的淺層強震，青森縣最大震度達6強，東北及北海道地區均有感。對此，日本氣象廳發布「北海道、三陸沖後發地震注意情報」，未來一週可能再次發生強震，由於該區域由日本海溝與千島海溝相連，因此有機會出現最大規模9地震。

廣告 廣告

對此，氣象署也針對此地震說明，震度會隨著距離衰減，因此日本海溝、千島海溝發生較大規模地震，台灣在震度上不會有影響，也因為日本海溝、千島海溝或及南海海槽排列方向剛好與台灣平行，若發生海嘯，對台灣影響不會太大，但若發生規模9的強震，可能還是會有40公分的海嘯波，尤其宜蘭沖積扇地形容易讓海嘯堆高，要特別留意。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

首波冷氣團週末報到「低溫下探10度」！最冷時間點曝光

日本青森外海7.6強震！多地火災傳森林大火 2700戶停電