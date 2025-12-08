日本青森海岸預測3公尺海嘯！民眾收到警報驚呼「根本站不住！」

12月8日晚上11時15分，青森縣東方沖發生一起規模為7.2的強震，震源深度為50公里，震央位置的震度達到6強，並隨即發布海嘯警報。深夜強大的地震嚇壞當地民眾。

日本 青森發生地震。（圖／PTT）

有民眾於論壇網站PTT上發文，青森及岩手沿岸發生海嘯警報，預測海浪高度可達3公尺，當地居民在收到警報後，感受到強烈的搖晃。根據在青森的目擊者表示，警報響起後不久，地面開始劇烈晃動，造成家中物品散落一地，居民普遍感到恐慌和不安。這位網友在社交媒體上分享了自己的經歷，提到自己所處的樓層因為搖晃而幾乎無法站立，情況非常危險。

目前，當地相關單位已經啟動應急措施，並提醒居民保持警覺，隨時關注官方的最新消息。海嘯警報的發布引起了廣泛關注，許多居民紛紛表達對安全的擔憂，並希望能夠獲得更多的指導和協助。

根據氣象廳指出，這次地震的規模為7.2，並隨即發佈海嘯波警報，提醒當地居民提高警覺。當前，相關單位正持續監測海面情況，以評估可能的津波影響。當局建議民眾遵循安全指引，並密切注意後續的氣象及災害資訊。

