日本青森深夜強震！486先生曝東京「第一手消息」

娛樂中心／王靖慈報導

日本青森縣昨（8）日晚上11點15分左右，於外海發生了強烈地震。雖然日本氣象廳已將地震規模從7.6下修至7.5，並解除所有海嘯警報，但災情依然持續傳出，災情包括路面塌陷、建物受損等。而團購電商名人「486先生」陳延昶近日前往日本東京旅行，並在地震發生不久後，馬上發文告知網友。

日本青森深夜突襲7.5強震！486先生曝東京「第一手消息」：門都在晃

網友在留言區關心486先生在日本東京的情況。（圖／翻攝自「陳延昶」臉書）

日本青森縣昨（8）晚發生7.5規模的大地震，當地不僅傳出路面塌陷、建物受損等災情。知名團購電商名人486先生當晚於臉書上發布貼文，直接提及了「東京地震」的消息，他透露自己當時位於建築物的15樓，地震發生時，連房門都在晃動，讓他直呼「恐怖」。他甚至進一步表示，自己今（9）日於日本早上6點時間，身體出現狀況，竟然胃痛了起來，也由於自己「太久沒胃痛」，一開始還搞不清楚是什麼原因造成的不適。為了緩解症狀，他採取了措施，表示已經「起來喝些水中和一下胃酸」，分享了他在日本旅遊期間突發的身體狀況。

486先生表示自己在日本東京沒事。（圖／翻攝自「陳延昶」臉書）

貼文一出後，不少網友也與486先生互動，表示：「台灣也地震」、「台灣日本一起震！」、「今晚花蓮也地震，有感4級」，也有網友詢問：「大哥，日本地震沒影響吧？」、「還好吧！平安」，486先生則是淡定回覆：「我在東京，沒事」。大批網友也都在留言區為日本青森祈福，希望地震災情能一切平安。而根據青森縣消防部門也表示，此次地震甚至還引發了森林大火，且在交通方面，東北新幹線一度發生一列載有94名乘客的列車受困，所幸無人受傷。

