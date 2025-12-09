日本青森深夜發生規模7.5地震 觀光署：尚無旅行團受到影響

日本青森縣東方外海8日晚間發生規模7.6地震。

日本東北青森縣東方外海深夜發生規模7.5地震，造成至少30人受傷，約9萬居民被迫離家避難，也有許多在日本旅遊的台灣民眾回報災情。交通部觀光署今（9）天指出，經查目前尚未接獲有旅行社通報有旅遊團體受到影響。

地震發生在8日晚間11點15分（台灣時間晚間10點15分），震央在本州最北端的青森縣外海約80公里處，震源深度54公里，青森縣三八上北地區震度6強，北海道、青森縣、岩手縣及宮城縣也觀測到最大震度2級，東北及北海道地區民眾均有感。日本氣象廳將地震規模從稍早的7.6，下修至7.5。

日本氣象廳與內閣府今天凌晨2點召開聯合記者會，首次發布「北海道・三陸外海後發地震注意報」警告，北海道根室沖至三陸外海一帶，接下來一週內有發生規模8以上大地震的可能，機率從原本的0.01%大幅上升至1%。

對此，觀光署今天上午發布說明提到，目前並未接獲旅行社通報有旅遊團體受影響。經洽台北駐日經濟文化代表處及主要旅行業公協會，目前未接獲旅行團受影響相關訊息。觀光署也表示將持續關注及適時回應。