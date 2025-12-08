日本青森發生7.6強震恐引發海嘯 氣象署：台灣不受影響

日本發生規模7.6地震。（圖／日本氣象廳）

根據中央氣象署發布的訊息，日本青森縣東方外海於台灣時間8日晚間10點15分發生芮氏規模7.6地震，震央位於東經142.3度、北緯41度。該起地震引起美國太平洋海嘯警報中心注意，評估可能對太平洋部分地區帶來海嘯威脅，但初步研判台灣不在影響範圍內。

中央氣象署表示，接獲相關通報後，已針對海嘯動態啟動監控機制，並持續密切觀察後續發展。氣象署指出，將根據各方資料更新狀況，適時提供最新資訊，確保國內民眾即時掌握相關風險。

廣告 廣告

氣象署地震測報中心主任吳健富說明，美國太平洋海嘯警報中心初步研判此次地震可能引發的海嘯不會波及台灣本島，氣象署仍將持續關注後續狀況，並強調會持續監測，適時更新並發布相關資訊以保障民眾安全。

（圖／氣象署）

據日本NHK報導，根據內閣官房長官木原稔表示，政府正積極彙整人員傷亡及財產損失資訊，並已於首相官邸內設置危機管理辦公室，以因應本次地震所帶來的影響。

木原稔於記者會中指出：「根據總理指示，我們正在調動一切資源，在以人為本的政策下，評估損失、開展搜救行動並實施緊急救災措施。」

目前尚無基礎設施嚴重損壞的報告，核電系統也維持正常。國際原子能總署（IAEA）透過社群平台X發布訊息指出，東京當局已通報，包含福島第一核電廠在內的全國核設施皆無異常情況。此外，作為預防措施，福島核電廠已暫時中止處理後放射性廢水的排放作業。

北海道電力公司與東北電力公司表示，地震曾導致部分地區停電，影響數百戶家庭，但至週二凌晨5時已全面恢復供電。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

今北部雨紛紛！明後天氣溫回升 下波降溫更猛「恐探10度以下」

年輕人都這樣穿！媳婦吃飯「1打扮」被公公狂嫌 一票搖頭：是在詛咒

2波東北風接力！明雨彈轟3地 冷氣團最快週末報到「低溫剩個位數」