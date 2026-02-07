日本青森睡魔來嘉參與台灣燈會 翁章梁體驗巨型燈籠製作

(觀傳媒嘉義新聞)【記者 陳惲朋 ／嘉義報導】嘉義縣政府特邀日本青森睡魔師團隊來台，參與2026台灣燈會，青森睡魔師團隊工作人員目前已到燈會現場，進行巨型睡魔燈籠製作，並於6日邀請永慶高中60名師生與團隊進行一系列交流活動，翁章梁縣長今7日親自到「睡魔小屋」與團隊及小朋友們，一同體驗睡魔燈籠的製作過程。

縣政府表示，2026台灣燈會將於3月3日至3月15日在府前廣場盛大舉行，3月7日將有一場「Team Taiwan」大遊行，來自日本青森睡魔師團隊也將參與，以象徵台日深厚情誼。縣府6日邀請永慶高中60名師生與睡魔師團隊，進行包括參觀「睡魔燈籠工作坊」製作過程，與青森公立大學睡魔部一系列交流活動。

翁章梁縣長自到「睡魔小屋」，一同體驗睡魔燈籠的製作過程。（圖/嘉義縣政府提供）

旅日作家下町貴族出身嘉義，她指出，目前青森縣僅有16位具資格的「睡魔師」，台灣燈會特別邀請其中兩位睡魔師諏訪慎與林廣海來台，攜手設計並製作巨型睡魔燈籠。青森睡魔2001年曾前往英國大英博物館進行海外展演，此次來台是亞洲首例，更是史上首次由兩位現役睡魔師共同協力製作巨型睡魔燈籠，意義非凡。

青森睡魔師團隊考量台灣氣候潮濕、多雨，不利紙燈籠維護，這次燈會特別將睡魔燈籠展出場域規劃成室內空間，以利保存與完整呈現作品細節。展出作品將結合台灣信仰文化，取材嘉義縣配天宮樸仔媽、千順將軍、山軍尊神虎爺公，並融入配天宮著名的紅白牡丹，以及台灣第一高峰玉山意象，打造充滿嘉義特色與台灣精神的巨型睡魔燈籠。

翁章梁縣長感謝青森睡魔團隊派出8位職人來台，遊行當天將有50位核心成員參與演出，包括伴奏樂隊「睡魔囃子」、在燈籠旁舞動的「跳人」，以及負責牽引燈籠的「曳き手」，原汁原味呈現百萬人參與的日本青森睡魔祭典文化，邀請來自世界各地的遊客感受日本夏日祭典的熱鬧與感動。

縣府3月7日將舉辦「Team Taiwan」台灣燈會大遊行，集結超過30組表演團隊、逾千人演出，融合在地文化、國際交流與創意藝術，打造最熱鬧、最具國際特色的夜間遊行盛會，讓民眾近距離感受台灣與世界文化交會的魅力。