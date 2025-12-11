日本青森睡魔3月亮相台灣燈會 手作百盞「台日友好燈籠」限量認購

「青森睡魔祭」是日本東北3大祭典之一，明年3月將現身在嘉義縣舉辦的台灣燈會。圖為青森知名睡魔師諏訪慎作品《大海的守護神 天妃》（下町貴族提供）

被譽為日本東北3大祭典之一的「青森睡魔祭」，將首度跨海來台進行大型現地創作！由文化總會（文總）主辦的「2026台日友好青森睡魔抵嘉」活動，預計明年3月3日至3月15日在台灣燈會期間盛大展出，不僅邀請青森知名睡魔師諏訪慎與林廣海親自來嘉義創作，更結合在地信仰元素，並帶來原汁原味的祭典遊行陣容，以最高規格深化台日情誼。

巨型睡魔燈籠台灣哪裡看得到？

本次青森睡魔的跨海創作，是睽違25年、繼大英博物館後再次於海外展出，也是睡魔祭首次在亞洲大型創作的首例。2位職人將為台灣量身打造巨型睡魔燈籠，創作主題融入嘉義縣配天宮的在地宗教信仰，包括樸仔媽、千順將軍，以及山軍尊神虎爺公。文總祕書長李厚慶表示，這不僅是文化交流，更是日本職人親手為台灣獻上的祝福，期盼透過文化交流，讓台日關係從官方到民間更加緊密。

2026「台日友好 青森睡魔抵嘉」主視覺。（文化總會提供）

青森睡魔祭有哪些看頭？

為讓台灣民眾感受最磅礴的祭典氛圍，活動將邀請青森睡魔祭的核心遊行陣容來台演出。包括負責伴奏的樂隊「睡魔囃子」、圍繞燈籠熱舞的舞者「跳人」，以及負責拉動燈籠的「曳き手」，都將在台灣燈會遊行中高規格重現青森夏日祭典的壯闊能量，讓嘉義縣夜空瞬間點燃日本百年祭典的熱情與感動。

青森知名睡魔師林廣海的作品《土岐元貞 豬鼻山的勇名》。（下町貴族提供）

文總也積極串聯在地力量，邀請嘉義縣永慶高中學生參與遊行，與睡魔團隊聯手拉動燈籠，並透過工作坊等方式，帶領民眾認識睡魔文化，促進兩國在文化、藝術與民間情感上的深度連結。

台日友好燈籠怎麼買？

為邀請全民共同參與並延續這份跨海情誼，文總特別推出象徵開運與祝福、由日本職人手工製作的「台日友好燈籠」，限量100盞，每盞認購價12,000元。燈籠設有自由題字空間，無論是日文、漢字或英文，民眾可留下跨越國界的祝福與心意。認購所得將用於支持本次活動。這百盞燈籠將於3/3-3/15台灣燈會期間與巨型睡魔一同展示，照亮嘉義夜空。

「台日友好燈籠」由日本職人手工製作，限量100盞。（文化總會提供）

「2026台日友好青森睡魔抵嘉」展出期間為3/3-3/15，而想認購限量100盞的「台日友好燈籠」，可上洽文總官網（https://www.gacc.org.tw/TW/sponsor-us/21）。更多活動資訊將陸續公布於文化總會粉絲專頁。

