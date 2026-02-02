日本青森積雪破1.8公尺 急請自衛隊支援

▲日本青森縣近日遭受大雪襲擊，積雪深度一度超過180公分。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 日本青森縣近日遭受大雪襲擊，積雪深度一度超過180公分，創下有觀測紀錄以來的第4大暴雪，更傳出有民眾在進行除雪作業時死亡事故。有鑑於此，青森縣政府已於1日晚間正式向陸上自衛隊請求災害派遣支援。

青森市創1986年以來最高紀錄

根據日本放送協會（NHK）報導，受冬季氣壓配置及高空寒流影響，日本海側地區持續降雪，其中青森縣部分地區出現紀錄性的積雪。青森市在1日下午3點之前的3小時內就降下16公分大雪，積雪一度達183公分。這是青森市自1986年以來，時隔40年再次出現積雪突破1.8公尺的紀錄。

廣告 廣告

在青森縣內其他地區，津輕地方的積雪也大幅超標，五所川原市與深浦町分別達往年的2.5倍與3.7倍。厚重的積雪可能導致空屋或農業設施倒塌，呼籲民眾嚴加防範。

「威脅生命的危機迫在眉睫」

青森縣在接到青森市政府請求後，於1日晚間10點向自衛隊發出災害派遣要求，請求自衛隊協助獨居高齡者住家進行屋頂除雪，並展開災情蒐集。

青森縣知事宮下宗一郎於2日上午召開臨時記者會，沉重表示：「屋頂落雪導致的死亡事故及房屋倒塌等『威脅生命的危機』已迫在眉睫。」他進一步指出，青森市內的道路除雪與排雪進度已完全跟不上降雪速度，後續將視情況考慮請求自衛隊協助道路清運。

據青森市政府說明，受命的自衛隊已於2日上午與市府進行協調，確認後續活動細節。

各地積雪遠超往年平均

氣象廳指出，受強烈寒流影響，日本海側持續降雪。自上個月寒波以來雪勢未歇，導致多地積雪厚度遠超平均值。

截至2日上午11時，各地的積雪狀況為青森市達到170公分，是往年平均的2.5倍；新潟縣上越市積雪達146公分，為往年平均的2.4倍；秋田縣鹿角市達142公分，為往年平均3倍；北海道札幌市積雪達106公分，為往年平均1.6倍。

日本海側的降雪預計將持續至3日。日本當局呼籲，注意大雪對交通的影響，並防範屋頂落雪、電線及樹木積雪引起的停電，以及山區的雪崩。

此外，各地頻傳在除雪作業中從屋頂墜落或遭落雪掩埋的事故。提醒民眾作業時務必配戴安全繩與安全帽，做好暖身後，與家人或鄰居至少兩人以上同行，切勿獨自作業。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

日本滑雪場驚傳意外！22歲澳洲女纜車卡背包 懸空被拖行身亡

台灣「32歲男大生」竟對10多歲日本妹施暴！慘遭札幌警方逮捕

台灣人赴日滑雪又出包！夫妻Kiroro度假村偏離雪道 被巡邏隊救出