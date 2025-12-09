日本青森縣外海上午再度發生規模5.1地震！ 日氣象廳未發海嘯警報

日本青森縣東方外海於當地時間9日上午8時59分，又發生芮氏規模5.1地震。 圖：翻攝日本氣象廳

[Newtalk新聞] 日本青森縣東方外海深夜發生強震，青森縣三八上北地區觀測到震度6強，造成不少災情。青森縣外海於當地時間今（9）天上午8點59分（台灣時間7時59分）又發生芮氏規模5.1地震，震源深度約30公里。北海道、青森縣、岩手縣及宮城縣觀測到最大震度為2。

本次觀測到最大震度2的地區包括北海道函館市、新冠町、樣似町；青森縣平內町、八戶市、野邊地町、七戶町、東北町、五戶町、青森南部町、階上町、陸奧市、東通村；岩手縣盛岡市、二戶市、八幡平市、瀧澤市、輕米町；宮城縣登米市。日本氣象廳表示，這次地震不會引發海嘯。

日本青森縣東方外海昨天晚間發生規模7.6地震，沿岸隨即發布海嘯警報，青森縣三八上北地區觀測到震度6強，導致約30人受傷，多數傷者是因物品掉落所致。北海道、青森縣、岩手縣及宮城縣也觀測到最大震度2級，東北及北海道地區民眾均有感。日本氣象廳將地震規模從稍早的7.6，下修至7.5。

日本氣象廳表示，岩手縣久慈港觀測到70公分高的海嘯；其他地區也觀測到高達50公分的海嘯。地震發生後，數千戶家庭一度停電，但今天上午已陸續恢復供電。日本氣象廳對從北海道到千葉縣等廣泛地區發布警報，呼籲居民警戒未來一週內可能再次發生強震。日本東北電力及北海道電力通報，兩家公司在該地區營運的核電廠未傳出異常。

