日本青森縣外海深夜發生7.6地震 造成多人受傷、2700戶停電

日本青森縣東方外海8日晚間發生規模7.6地震，當局統計截至目前造成至少6人受傷，並引發道路塌陷、停水與零星火災等多起災情。青森縣傳出2700戶停電，2人受傷，北海道也傳出2人因地震受傷。日本氣象廳官員示警，未來幾天不排除可能持續發生地震。

綜合日本媒體報導，日本青森縣東方外海8日晚間11點15分（台北時間10時15分）發生規模7.6地震，震源深度50公里，青森縣八戶市觀測到最大震度6強。北海道太平洋沿海中部等地區發布海嘯警報，預測高度3公尺。北海道太平洋沿岸東部發布高度1公尺的海嘯注意報，岩手縣觀測到高度70公分的海嘯。

根據日本氣象廳資料，規模7.6強震發生後，青森縣外海發生多起餘震，其中規模最大為5.6。氣象廳官員簡報時表示，未來幾天不排除可能持續發生地震。青森縣2700戶傳出停電。東北新幹線一度傳出一列載有94名乘客的列車受困，無人受傷。

青森縣消防與地方政府指出，多數傷者是在家中因地震搖晃而跌倒或遭掉落物砸傷。東北町道路發生塌陷，1名男性受傷。青森縣五所川原市1名70多歲女性在家中因地震導致物品掉落而受傷。此外，北海道地區也傳出2人因地震受傷。