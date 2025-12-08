日本青森縣外海發生7.6地震！ 周邊核電廠與核設施未受影響無異常

[Newtalk新聞] 日本青森縣東方外海8日晚間11點15分（台北晚間10點15分）發生規模7.6地震，青森縣最大震度來到6強，日本氣象廳一度發出海嘯警報，後續餘震不斷。目前青森縣、宮城縣、福島縣的核能設施均沒有異常。日本官房長官木原稔晚間召開臨時記者會，呼籲民眾警戒餘震，隨時留意最新資訊並採取行動。

根據東京放送電視台（TBS）等日本媒體9日報導，日本原子力規制廳表示，經確認包括青森縣東通村的東通核電廠、宮城縣女川町與石卷市的女川核電廠、福島縣大熊町與雙葉町的福島第一核電廠、青森縣陸奧市的再處理燃料儲備中心，目前均沒有異常。

木原稔晚間召開記者會說明，政府正在掌握各地受災情況，並與地方自治體保持密切聯繫，由警察、消防、自衛隊與海上保安廳等機關為中心，全力以「生命救援」為最優先目標，致力推動各項災害應變工作。國民應持續警戒未來可能發生震度6強地震，住在震度較強地區的民眾，務必密切留意電視、廣播與網路等最新資訊並採取行動。

目前部分太平洋沿岸地區已經觀測到40、50公分高海嘯，但專家指出，海嘯會一波接一波，後續可能更大，已經前往避難的民眾應繼續停留在確定安全的地點，不要返回海岸。此外，受到地震影響，JR東日本表示，東北新幹線福島站至新青森站區間的下行列車，有3班列車停駛中。

