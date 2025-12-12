日本青森縣外海6.7地震 氣象廳解除海嘯注意報

日本氣象廳(JMA)今天(12日)解除海嘯預警，在此之前，日本北部外海稍早發生強震，引發海嘯警報。在幾天前，該地區才遭遇另一場更大的地震，造成至少50人受傷。

日本氣象廳將今天的地震規模上修至6.7，稍早並發布警告，北太平洋沿岸可能出現最高1公尺的海嘯。

根據日本氣象廳，在海嘯預警最終解除前，北海道與青森地區錄得最高20公分的海浪。日本放送協會(NHK)報導，海浪抵達的2個港口未見明顯變化。

美國地質調查局(USGS)表示，今天這起地震規模同樣為6.7，震央位於本州岩手縣(Iwate prefecture)久慈市(Kuji)以西130公里處。

NHK指出，這起地震的搖晃程度低於8日發生的規模7.5強震。8日的強震曾導致貨架物品掉落、道路受損、窗戶震碎，並引發最高達70公分的海嘯。

當地媒體報導，在8日地震後，青森縣一座70公尺高的鋼塔受損，並有倒塌風險，當局於11日對周圍居民發布撤離命令。

日本原子能規制委員會(NRA)今天表示，該地區核能設施未出現異常跡象。(編輯：陳文蔚)