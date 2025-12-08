日本青森縣外海7.6強震！多地發布海嘯警報

▲日本青森縣外海當地時間8日11時15分左右，發生規模7.2地震，已發布海嘯警報。（圖／翻攝自日本氣象廳）

[NOWnews今日新聞] 日本青森縣外海今（8）日晚間發生地震，日本氣象廳報告，地震發生在當地時間11時15分左右，地震規模達 7.6，震源深度約 50 公里，青森縣最大震度為6強，已發布海嘯警報。

日本氣象廳、NHK報導，地震發生在當地8日晚上11時15分左右。震央位於青森縣東海岸附近，震源深度為 50 公里，地震規模最初報告7.2，隨後上修到7.6。

青森縣八戶市最大震度6強，奧入瀨町、階上町最大震度6弱。北海道函館市及青森縣陸奧市、濃邊地町、東北町、東通村、五戶町、南部町、岩手縣輕舞町、一戶町均記錄到5級以上震度。

廣告 廣告

日本氣象廳也已對青森縣太平洋沿岸、岩手縣，以及北海道太平洋沿岸中部發佈海嘯警報。預計日本當地時間晚間11時40分，北海道浦川町預計會出現3公尺高海嘯，惠裡茂鎮和十勝港分別在晚間11時50分，以及9日0點也會出現3公尺高的海嘯。

日媒提醒，在沿海地區或河川沿岸的人，請立即疏散到高地或避難大樓等安全場所。海嘯可能多次襲來，請在警報解除前，不要離開安全地點。

受地震影響，東北新幹線在福島站到新青森站的上下線暫停運行。

▲日本青森縣外海當地時間8日11時15分左右，發生規模7.2地震，已發布海嘯警報。（圖／翻攝自日本氣象廳）

更多 NOWnews 今日新聞 報導

日本「Pocky巧克力棒」緊急召回600萬件商品！台灣1款受影響

影／中國動物園表演「黑熊猛撲飼養員」疑為搶食遊客全嚇傻

外國旅客去日本「最愛這品牌」每買3件就有1件！零食也超熱門