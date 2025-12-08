日本青森縣近海發生規模7.2地震「最大震度6強」 發布海嘯警報

[Newtalk新聞] 今(8)日上半天開始東北季風增強，對此，氣象粉專「林老師氣象站」指出，本週第1波冷空氣正式南下影響，迎風面環境水氣同步逐漸增多，基隆北海岸、大台北及宜蘭地區會明顯雨勢，白天高溫21度左右，最低溫15度，沿海空曠地區溫度會再低1到2度。 「林老師氣象站」指出，今日變天迎風面環境水氣逐漸增多，各地轉濕冷，基隆北海岸、大臺北及宜蘭地區會有陣雨，並有局部大雨發生的機會；桃竹及花東地區也有局部零星陣雨；而苗栗以南地區則繼續維持為多雲到晴天氣。 至於溫度部份，北部及宜蘭地區天氣轉為濕涼，白天高溫只剩下攝氏21至23度，中南部及花東地區高溫則為攝氏25至29度之間，而各地早晚低溫下降至攝氏15至19度，沿海空曠地區溫度會再更低個攝氏1至2度，早出晚歸應適時增添衣物、保暖去寒。 由於今日東北風增強緣故，氣壓梯度明顯增大，桃園至台南、恆春半島及各離島都有局部平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率；而且，在東半部及恆春半島沿海也有長浪發生的機率，在此期間，若有安排在沿海地區活動，風浪均大，籲請注意安全。查看原文更多Newtalk新聞報導今年首波冷氣團週末報到！專家：挑戰10度以下低

新頭殼 ・ 11 小時前 ・ 發起對話