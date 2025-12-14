日本青森蘋果種植150周年今上架楓康超市現場送好康

▲楓康超市於今(14)日上午在楓康超市青海店舉辦日本青森蘋果150周年記者會。（記者廖美雅拍攝）

【記者 廖美雅／台中 報導】秋冬正是日本青森蘋果最好吃的季節，今年適逢青森蘋果種植150周年，楓康超市於今(14)日上午在楓康超市青海店舉辦日本青森蘋果150周年記者會，楓康超市總經理余奎儒與青森県縣副知事小谷知也、青森蘋果対策協議会副会長森山博幸聯袂共同出席，還有日本蘋果小姐與現場民眾一起互動。楓康超市今天特別優惠參與記者會的民眾好康，排隊前一百名可用超值排隊價購買相馬村青森蘋果禮盒、楓康五星優蛋免費送等優惠好康。

▲楓康超市今天特別優惠參與記者會的民眾好康優惠。（記者廖美雅拍攝）

楓康超市表示每年都會派送採購人員遠赴日本最佳的產區相馬村驗收品質，相馬村位於日本岩木山下，以黑色火山土壤種植、緯度高、溫差大、以反光板照射、色澤艷紅、新鮮現採、甜度14度以上，地理位置得天獨厚、既甜又脆，果皮健康不打蠟，可以連皮一起吃，空運來台後，再經楓康超市自行做農藥殘留率檢驗，雙重把關，保證美味又健康。