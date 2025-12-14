日本青森蘋果150周年登台 楓康超市嚴選限量優惠熱情開賣

今年適逢日本青森蘋果種植150周年，楓康超市於今14日在楓康超市青海店擴大舉辦「日本青森蘋果150周年紀念記者會」。（圖/記者廖妙茜翻攝）

（觀傳媒編輯中心）【記者廖妙茜/綜合報導】 秋冬為日本青森蘋果風味最佳的季節。楓康超市長期重視商品品質，每年皆派遣專業採購團隊親赴日本青森縣優質產區—相馬村，進行實地驗收與品質把關。相馬村位於岩木山山麓，擁有黑色火山土壤、高緯度及日夜溫差大的天然條件，並採用反光板栽培技術，使蘋果色澤艷紅、甜度高達14度以上，口感香甜爽脆。果實皆為新鮮現採、不打蠟，果皮健康可安心食用。蘋果空運來台後，楓康超市再進行農藥殘留檢驗，透過雙重把關，確保消費者享用到美味且安心的高品質青森蘋果。

廣告 廣告

青森蘋果150周年，不打蠟果皮健康可安心食用、甜度14度以上直送台灣。（圖/記者廖妙茜翻攝）

今年適逢日本青森蘋果種植150周年，楓康超市於今（14）日在楓康超市青海店擴大舉辦「日本青森蘋果150周年紀念記者會」。活動當日，楓康超市總經理余奎儒與青森縣副知事小谷知也（KOTANI TOMOYA）、青森蘋果對策協議會副會長森山博幸（MORIYAMA HIROYUKI）共同出席，並邀請日本蘋果小姐蒞臨現場，與來賓互動交流，展現台日農產合作的深厚情誼。

日本青森蘋果150周年登台，楓康超市限量優惠熱情上架儀式 與會來賓大合照。（圖/記者廖妙茜翻攝）

為回饋消費者支持，活動現場同步推出多項限量優惠。排隊前一百名可享相馬村青森蘋果6入禮盒特價499元（原價699元），以及楓康五星優蛋10入排隊價10元（原價89元）等超值好康，吸引眾多民眾熱情參與。

日本青森蘋果150周年記者會，今14日蘋果小姐驚喜現身楓康超市。（圖/記者廖妙茜翻攝）

現場活動內容豐富多元，包括日本蘋果小姐中文挑戰、有獎問答活動，以及青森縣官方代表與蘋果小姐進行趣味娃娃機抓蘋果娃娃PK賽，氣氛熱絡歡樂。楓康超市誠摯邀請消費者一同參與，共同感受青森蘋果的甜美滋味，並歡慶青森蘋果種植150周年的重要里程碑。