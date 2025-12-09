日本青森規模7.5地震 海嘯警報已解除

深夜中突然冒出聲響，屋內物品尤其懸垂吊物猛烈搖晃；這是北海道一處屋內，在地震發生時所錄下的景象，除了櫃子明顯晃動，鏡頭右邊的垂直物品也令人明顯感受到這場地震威力強大。

來自法國的遊客走在北海道主要港口城市之一函館，遇到地震發生。

法國遊客表示，「地面正在晃，所有東西都在搖。」

計程車司機提醒，「高樓，別往高處去。」

根據日本氣象廳，這場威力強大的地震發生在8日晚間11時15分，震央位於青森縣外海約80公里、深度50公里。政府發布海嘯警報，向9萬居民發布撤離令，並預測海嘯襲擊日本東北沿岸，最高可能達3公尺，海嘯警報發布範圍包括北海道、青森縣與岩手縣，氣象廳並表示，多個港口測得20到70公分不等的浪高。 日本首相高市早苗表示，「我已指示相關單位務必及時且準確地向民眾提供有關海嘯、避難等相關資訊，並徹底落實包居民撤離在內的各項防災措施，同時也要儘快掌握災害狀況。」

氣象廳表示，就這次地震發生的位置而言，過去曾有地震連續發生的通報，因而提醒未來有可能出現更強烈的搖晃。海嘯方面，有可能觀測到更高的海嘯浪高。呼籲民眾遠離海岸及河口。

日本氣象廳官員清本政志說：「在大約一週內、尤其是接下來2到3天，我們請大家保持警戒，提防最大震度可能達到日本震度6強左右、規模與這次相近程度的地震。」

當局指出，這次地震偵測到長週期地震動，也就是週期2秒以上、振幅大、速度慢，對於高樓層建築會有明顯影響。

交通方面，東北新幹線福島站到新青森站間的上行列車已停駛。截至9日凌晨，岩手縣境內的東北本線停駛，兩列列車緊急停止。電力方面，根據東京電力公司，福島第一與福島第二核電廠均未發現異常。

