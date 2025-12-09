日本青森規模7.5強震恐是前震 郭鎧紋舉311例子：一周內恐有更強地震

日本青森縣東方外海於昨（8）日深夜11點15分發生規模7.5的強震，日本氣象廳警告，一周內可能再出現規模8以上的大地震，發生機率則從原先的0.01％大幅調升至1％，前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋今（9）日接受《中時新聞網》訪問時指出，日本氣象廳會這樣預估，是基於過去311地震的經驗，若未來一周真的發生規模8的強震，那麼昨晚的7.5地震就有可能被視為前震。

郭鎧紋表示，日本氣象廳預測一周內可能發生規模8的地震，他坦言地震本身無法預測，但日本氣象廳的說法主要是用來提醒民眾要多注意，因目前發生的是規模7.5的強震，其實與規模8只差一些能量。

郭鎧紋指出，日本氣象廳會這麼說，是基於過去的實例，2011年3月11日東日本大地震前，3月9日曾先發生一起規模7.3的地震，當時許多人都以為那是主震，但之後又發生規模9.0的強震，日本因此將這類情況視為案例。

郭鎧紋說，原本的主震有約5％的機率會變成前震，這個機率存在，但並不算高，且在台灣也有類似情況。

郭鎧紋提到，2022年9月17日，台東關山先發生一場規模約6.6的地震，隔天9月18日池上又出現規模6.8的更大地震，使得6.6那次變成前震、6.8才是主震，他強調地震本就無法預測，相關提醒只是為了讓民眾提高警覺。

至於前震及主震的時間差？郭鎧紋解釋，兩者之間沒有很嚴格的定義，但也不能把去年發生的和今年發生的地震連接在一起，通常是一周內發生兩起較大的地震，會比較容易聯想在一起。

