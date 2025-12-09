日本青森規模7.5強震 岩手久慈港出現70公分海嘯

日本青森八戶市居民說，「周圍正在劇烈搖晃，太危險、太糟糕了。」

日本青森縣8日深夜發生規模7.5的強震，讓八戶市震度達到6強等級，當地一家購物中心的天花板崩落，壓垮了耶誕樹裝飾。震源深度54公里的淺層強震，讓氣象廳緊急對東北地區到北海道等地的沿海地區，一度發布了最高3公尺的海嘯警報。最後在岩手縣久慈港，觀察到最高海嘯70公分，氣象廳也在9日當地清晨6時20分左右，解除所有海嘯警報。

日本居民表示，「因為我曾經歷過311震災，當時整個家都被海嘯沖走，所以一直有常備地震防災物品，因為不知道會不會再發生，所以一直用能馬上逃跑的態度應對。」

這次地震發生在千島海溝、日本海溝一帶，後續發生強烈地震的可能性相對更高，讓氣象廳第一次發布「北海道、三陸外海的後發型地震」的注意警報。

日本氣象廳地震火災技術調查課長原田智史指出，「我們設想最糟的情況，是發生像311地震這樣的狀況，所以有必要做好所有準備。」

地震不只讓青森縣內各地傳出住宅、森林等超過50起火災，還有民眾因此跌倒或被掉落的物品砸傷，青森東北町發生道路陷落、車輛受困。八戶港內，還發生土壤液化情況，宮城氣仙沼市的部分牡蠣養殖設備，也因此毀損。

根據日本國土地理院觀測資料顯示，震央附近的青森下北郡東通村，等於電子基準點「東通2」，初步觀測地殼向東邊位移了9公分，第2次觀測則是下修到8.8公分，其餘包括岩手縣等各地，也有0.5公分到8.7公分不等的位移，也讓東通村的小田野澤漁港的貨物裝卸區，出現地面下陷的情況。

目前，青森縣內的核廢料處理工廠，發生保管池內，有含輻射的650公升水溢出，負責管理的日本「原燃公司」已經處理回收完畢。而青森的「陸奧綜合醫院」，因為7樓灑水器毀損，造成5樓到7樓地板淹水，院方已經緊急將住院的病患，轉移到其他樓層或辦理轉院。

另外，為了應對後發型地震，福島縣南相馬市與岩手縣陸前高田市，未來一週都會開放自主避難所，並設置常駐職員，提供有需要的民眾前往避難。