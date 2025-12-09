日本青森規模7.6地震！民眾直擊強震瞬間 聖誕樹狂搖、房門被晃開

日本青森縣在當地時間昨（8）晚11點15分發生規模7.6強震，青森縣最大震度為6強，北海道也有5強跟5弱的震度，從民眾提供的畫面可以看到，住家的聖誕樹被震的劇烈晃動，民眾直呼「搖好久」太可怕了。

聖誕樹因強震搖晃，樹頂星星不斷搖擺。圖／翻攝自threads@xuanxuano.o

有旅客也拍下飯店廁所門被震得好大聲，窗簾也持續晃動，日本氣象廳對「北海道太平洋沿岸中部」、「青森縣太平洋沿岸」及「岩手縣」發布海嘯警報，提醒沿岸民眾提高警覺、避免靠近海邊。

日本青森發生規模7.6強震，民眾拍下門被搖開的狀況。圖／翻攝自threads@verna_.509

