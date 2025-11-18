日本青森逆倫血案！兒子「砍死爸媽」後報案自首 站玄關等候警方逮捕

日本青森驚傳逆倫血案，兒子「砍死爸媽」後自首震驚當地社會。示意圖／Pixabay

日本青森今（18）日上午發生一起逆倫血案，一名男子打電話向警方通報，稱自己殺了年邁的父母，警方到場後男子已站在家門口等候，並發現一對夫妻渾身是血陳屍在家中。初步調查指出，死者平時與兒子、女兒同住，事發當下女兒正好外出不在家。

綜合日本媒體報導，事發於今早8時許，青森警方接獲報案，一名住在外浦1丁目的男子表示，自己殺死了71歲的父親金本直人，以及61歲的母親金本美羅。

警方到場後，發現男子已經站在家中門口等候，父親倒臥在家中1樓走廊，母親則臉部朝上，躺在1樓的浴室裡，兩人分別在背部、胸部有刀傷，不過都已明顯死亡。

警方表示，案發現場為兩層樓木質房屋，四處都被染紅，並起出一把沾有血跡的菜刀，疑似是男子用來作案的刀具，相關證物已完成扣押程序。

警方指出，此案將以謀殺案方向進行調查，至於詳細犯案動機與過程，仍有待進一步釐清。

據悉，死者一家四口平時同住在一起，除了有死者夫婦、涉案兒子，還有死者的女兒，男子犯案當下，女兒剛好外出不在家，所幸逃過一劫。

該案也連帶影響周邊學校活動，鄰近的浪內中學緊急取消當日所有社團活動，並要求所有學生同時放學，且不得靠近事發地點。



