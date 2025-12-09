日本青森震度6強震 一週內更大規模地震機率增10倍

報紙斗大標題，青森震度6強還發布海嘯警報，光看這幾個字，就讓人緊張。

公視國際記者施勗皓指出，「青森縣外海發生強烈地震，日本各家報社都是以頭版的方式來報導，就連我當時人在500多公里以外的東京，都能夠感受到明顯的搖晃。」

民眾說道，「我家一直搖。」

東京震度3，就能看到牆上物品不斷擺盪。更別說在震央附近青森縣的民眾，感受程度有多強。

青森市台灣居民黃小姐表示，「一開始是覺得說，應該只是跟以前一樣，就一般的小地震而已，但沒想到突然搖得很大力，然後而且它持續了非常久，其實有嚇到。」

黃小姐說這是她搬到青森後，第一次遇到這麼大的地震。學者表示這次地震位於311大地震的震央北邊，顯示當初沒有被釋放的能量，可能在這次地震中釋放，更有可能引發連鎖效應。

因此氣象廳發布「後發地震注意情報」，未來一週出現更大規模地震的機率，增加為平常的10倍之多。

東北大學災害科學國際研究所教授今村文彥指出，「東日本大地震雖然是在3月11日發生，但在發生前2天，也出現規模7的前震，僅僅2天後就發生巨大地震，未來可能也會像這樣，以一次地震為發端，再發生更大的地震。」

京都大學防災研究所教授西村卓也表示，「有1%的可能性，未來規模8的巨大地震，會在這個地區發生，平常這個地區，三陸到北海道發生地震的機率，每週平均大概是0.1%，因此跟0.1%相比，1%是10倍的機率。」

專家表示，只要做好準備，還是能正常生活和旅遊。但對台灣遊客來說，有些小地方應該要注意。

青森市台灣居民黃小姐說道，「青森夜晚的光源，不像台灣我們知道的那麼亮，目前這幾天都是以下雨或是說濕雪為主，就是容易滑倒的路面狀況，地震然後跑出去避難的話，要小心腳步。」

面對未知的天災，日本已有自己的一套應變方式。只要做好準備提高警覺，就不需要過度擔憂。

