日本青森「7.5強震」至少23傷！岩手測最高70公分海嘯

日本青森縣昨天（8日）深夜發生規模7.5大地震，當局統計截至目前造成至少23人受傷，並引發道路塌陷與零星火災等災情。這起地震引發海嘯警報，岩手縣在今天（9日）凌晨，測得最高達70公分海嘯。

電視台辦公室內，掛牌、窗簾劇烈搖晃，桌子上的文件，也全部都被震落在地。日本北部近海，當地時間周一晚間11點15分左右，發生7.5地震，震度最大來到6強，沿岸地區發布海嘯警報。

震央青森縣居民，駕車緊急撤離至高地，除了人員受傷，縣內多地也傳出建築損毀，玻璃、磚瓦破碎，道路塌陷等情形。同時也引發火災，停水等多起災情。

日本首相高市早苗：我這邊已立即指示，必須適時且準確地，向國民提供有關，海嘯及避難等相關資訊，並徹底落實居民避難等，防止災害擴大的各項措施。

根據了解目前有多人，因地震搖晃而跌倒，或遭掉落物砸傷。另外氣象廳資訊，週二凌晨岩手縣，測得70公分海嘯，北海道浦河町，觀測到50公分海嘯，目前所有海嘯預警已經解除，但當局警告近一周內，要小心可能還會有，強烈地震發生。

