日本青森23:33再發生規模5.6強震 3公尺高海嘯襲北海道

才發生規模7.6強震！日本當地時間11點33分，青森縣東方海域再度發生震度5.6的地震，震源深度同樣約50公里。當局提醒沿海及河川附近的居民立即撤離至高地或安全場所，並警告海嘯可能會多次襲來，呼籲民眾在警報解除前不要離開安全地點。

日本當地時間11點33分，青森縣東方海域再度發生震度5.6的地震，震源深度同樣約50公里。（圖／翻攝自Google）

日本12月8日當地時間11點15分，青森縣外海發生強烈地震，震央位於青森縣東方海域，距離八戶市約80公里。根據日本氣象廳的報告，最初估計震中規模為7.2，隨後上修至7.6，震源深度約50公里。青森縣內觀測到最大震度為6強，北海道及岩手縣也有震感，分別為5強及5弱。隨後，氣象廳針對青森縣太平洋沿岸、岩手縣及北海道中部發布海嘯警報，預測海嘯高度可能達3公尺。

因應地震，青森地區的東北新幹線暫停運行，具體恢復時間尚未確定。當地政府和相關單位正全力以赴，確保民眾安全。

