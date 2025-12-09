日本青森7.5強震狂搖 台灣旅客「衝扶電視」日網友眼眶濕：太貼心

台灣旅客拍下影片可見，地震發生後，兩人衝上前扶住快倒下的電視。 圖：翻攝X（前推特）

[Newtalk新聞] 日本青森縣東方外海8日晚間發生規模7.5地震，沿岸隨即發布海嘯警報，多地震度達6強。當時在青森旅遊的一名台灣旅客拍下影片可見，只見房間劇烈左右晃動、天花板作響，桌上物品紛紛傾倒，兩人甚至衝上前扶住快倒下的電視，拍攝者更是嚇到連聲驚呼「好久喔…好可怕、我要吐，怎麼那麼久啊！」場面相當驚險。引發台日網友熱議。

該名旅客住在高樓層，強烈搖晃持續近一分鐘。從曝光的影片可以看到，就算地震猛烈搖晃，還是有兩人扶著電視避免掉落，接著特地將電視放倒在地，避免餘震時砸落。這段台灣旅客「守護電視」的影片在社群平台X（前推特）上瘋傳，掀起日本網上熱烈討論，

許多日本網友對台灣旅客的反應既驚訝又感動，紛紛留言表示：「青森地震時的台灣觀光客，真的很厲害！酒店的液晶電視都努力守住了，搖晃一停就把電視放平避免再次掉落，太貼心。」、「只能感謝台灣人的體貼和善良，但地震停了還是要先逃啊！」、「困難的情況最能看出本性，看到堅強又善良的台灣人，眼眶都濕了。」

這段影片也在網路論壇PTT引發討論，有網友留言直呼：「這動作超台灣的啊」、「砸壞賠死啊」、「砸壞怎麼證明不是自己弄壞的？保護好，省得麻煩」、「啊我就怕賠錢啊！地震我們台灣老熟了」、「小的不用跑，大的跑不掉」、「本能反射看電視看櫃子」、「因為台灣地震房子不太會有事啊，所以先保護脆弱的財產，深入骨子裡的反應。」

