日本青森7.5強震登微博熱搜 中國人嘲諷：祈禱富士山爆發

日本昨晚間發生地震。（圖／達志／美聯社）

根據日本氣象廳報導，日本青森縣於當地時間8日深夜11時15分發生芮氏規模7.5的強烈地震，震央位於青森縣近海，最大震度達6強。地震造成局部地區出現火災與停水等災情，日本氣象廳隨即對北海道、青森縣與岩手縣發布海嘯警報，預估最大波高可達3公尺，呼籲沿海居民提高警覺，避免前往海邊。對此，中國網友竟幸災樂禍，令人嗤之以鼻。

日本氣象廳指出，此次地震為規模罕見的強震，震感擴及東京都與神奈川縣，當地震度達到2至3級，北海道與岩手縣則達5強。氣象廳警告，未來一週內仍可能發生規模6以上的餘震，提醒民眾留意災害動態，做好防災準備。

廣告 廣告

首相高市早苗（Sanae Takaichi）表示，政府已成立緊急對策本部，將儘速掌握受災情形並提供協助。她強調：「把民眾生命擺在第一，會全力以赴。」

強震發生後，不少身處日本的台灣人士透過社群平台Threads分享當下狀況，並向親友報平安。台灣網友也在貼文中留言表達關心與祝福，內容包括「天佑日本，大家都要平安」、「隨時慎防餘震！好好保護自己，一定要安全！」、「晚上時候台灣也有地震……現在換日本，希望都平安」、「人沒事就好，我在札幌這邊晃到嚇壞了」。

另一方面，「日本近海強震」的消息也登上微博熱搜。近來中日關係因首相高市早苗針對台海情勢的相關言論而趨於緊張，部分中國網友對地震新聞表達嘲諷與批評言論，「會不會是在搞海底核試驗」、「富士山還沒噴吧？來個雙喜臨門」、「天收」、「希望會有事」、「睡前好消息呀」、「老天都看不下去了」、「祈禱富士山爆發」，顯示部分中國網友的情緒與台灣網友展現的慰問態度形成明顯對照。

中國網友對於日本地震抱持興災樂禍的態度。（圖／翻攝微博／新華社）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

為方便兒花錢！爸委託公司「薪水匯孩帳戶」 害他不能考公務員慘了

陸豪華渡假村聖誕點燈！現場突竄火舌 「遊客遭點燃」燒成火球畫面曝

缺德男海洋館內吸菸不甩勸阻 下一秒遭白鯨「神準噴水」懲罰