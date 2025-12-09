日本青森7.5強震釀至少30傷 觀光局未獲台灣旅遊團受影響通報

日本青森縣東方外海發生規模7.5強震。(翻攝自日本氣象廳)

日本青森縣東方外海昨（8日）晚間發生規模7.5地震，造成至少30人受傷。對此，我國交通部觀光署今（9日）表示，目前尚未接獲旅行社通報有台灣旅遊團體受到影響。

日本青森縣東方外海昨（8日）晚間發生規模7.5地震，震源深度54公里，造成至少30人受傷，約9萬居民被迫離家避難。日本氣象廳地震海嘯對策企劃官清本真司推測，震央可能位於太平洋板塊與大陸板塊的交界處，其附近地區曾於1943年發生規模7.1地震及一次規模6.6地震。

另一方面，日本氣象廳與內閣府首度發布「北海道、三陸沖後續地震注意情報」，警示有效期為一週。日本氣象廳指出，從北海道根室至東北三陸近海地區，發生規模8以上強震的機率已從常態的千分之一攀升至百分之一，地震火山技術調查科科長原田智史更表示，在最壞的情況下，可能發生類似311等級的強震。

而我國交通部觀光署今（9日）則表示，目前並未接獲旅行社通報有旅遊團體受到影響，經洽台北駐日經濟文化代表處及主要旅行業公協會，也未接獲旅行團受影響的相關訊息，將持續關注及適時回應。





