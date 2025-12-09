日本青森7.5強震》今會面日駐台代表 石崇良：台日是兄弟之邦

日本青森縣外海昨（8）日晚間11時15分（台灣時間晚間10時15分）發生規模7.5強震，震源深度僅54公里，最大震度達到6強，已造成至少30人受傷。日本氣象廳第一時間對北海道、青森縣、岩手縣發布了海嘯警報。對此，衛福部長石崇良今（9）日表示，今早已和日本駐台代表見面表示關懷之意，並強調若需要，台灣一定會全力協助。

日本青森昨日發生地震後，儘管目前海嘯警報已解除，但日本氣象廳示警，未來一週內可能再次發生規模8以上的強震，呼籲民眾隨時保持警戒，做好避難準備。

衛福部長石崇良：台灣與日本是兄弟之邦 有需要定當全力協助

針對日本此次發生的強震，石崇良今日受訪時表示，在今天早上已和台灣駐台代表見面，並表達台灣政府的高度關切。政府也會密切與日本保持聯繫，持續關注災情的發展情況。

「台灣與日本一向是最好的兄弟之邦。」石崇良說，已向日方代表強調，如果日方有任何需要，台灣政府一定會全力提供協助。

震源靠近311大地震區域日本首次發布「後發地震注意情報」

專家分析，這次震源位置位於2011年東日本大地震（311大地震）的北側海域，該區域由日本海溝與千島海溝相連，推估最大可能發生規模9的巨大地震。

日本氣象廳也首次發布了「北海道．三陸沖後發地震注意情報」，範圍橫跨北海道至千葉縣的182個市町村。雖然這不代表一定會再次發生大地震，但根據統計，後續發生大規模地震的可能性相對提高，呼籲民眾必須檢視防災準備。日本首相高市早苗也呼籲，民眾應將生命放在第一位，密切關注氣象廳與地方政府的訊息，並再次確認防災準備工作。

此外，旅客應事先準備旅遊平安險與不便險，並多帶現金，以防災害發生後電子支付設備無法使用。入住時應確認逃生路線及避難指示圖，並準備好隨身防災小物，如證件影本、行動電源、手電筒及乾糧。

震後求助資訊：

災後，身處災區的人可利用日本政府建立的災難用統一網路「00000JAPAN」（不用密碼及認證）即時上網查詢資訊並向家人報平安。由於災後通訊量增加，建議使用SMS簡訊聯繫親友，較電話更容易發送。