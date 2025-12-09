日本青森7.5強震 外交部：目前未接獲台人受困

日本青森發生7.5強震，外交部目前無接獲我國僑民、留學生以及觀光客受災或者受困的消息，同時也已致電隨時準備提供協助。（劉宇捷攝）

日本青森縣外海8日晚間發生芮氏規模7.5強震，最大震度達到「6級」，並且發布海嘯警報。外交部今（9）日表示，目前都沒有傳出有我國僑民、留學生以及觀光客受災或者受困的消息，而我方也已同時致電日本台灣交流協會表達慰問，並隨時準備提供協助。

外交部發言人蕭光偉今日在例行記者會中表示，外交部非常關心日方發生強震之後的災損狀況，並且已經在第一時間致電日本台灣交流協會臺北事務所表達慰問，以及隨時準備提供協助之意。

此外，外交部也在地震後立即指示我國駐日本代表處、駐札幌辦事處了解災情，以及國人受困的狀況；外交部指出，目前我國僑民、留學生以及觀光客，都沒有傳出受災或者受困的消息。

外交部也指示我國駐日本代表處，以及駐札幌辦事處，持續密切關注災情狀況，以及國人受災的情形，並且將提供受困國人必要且及時的協助。另外，提醒國人如果在當地遭遇急難緊急的狀況時，也請立刻撥打急電話跟我們的駐處聯繫。

