日本青森7.5強震！奈良美智發聲：我在台灣為大家祈福

國際中心／彭淇昀報導

日本青森外海於當地時間8日23時15分發生7.6強震（日本氣象廳已下修至7.5），震源深度僅50公里，最大震度6強，並針對北海道、青森縣、岩手縣發布3公尺海嘯警報。對此，目前在台灣的日本藝術家奈良美智發聲表示，盼災情損失降到最低，並盡快恢復平靜。

目前人在台灣的奈良美智聽聞日本發生強震，便發文為大家祈福，盼能盡早恢復平靜生活。（圖／翻攝自X@michinara3、日本氣象廳）

奈良美智今（9）日稍早在社群平台X上發文表示，「日本東北部發生7.6級地震，我昨晚早早入睡，大約1小時前醒來，從朋友和熟人發來的短信中得知了地震的消息。我4天前才造訪函館和弘前，也感受到劇烈搖晃」。

奈良美智指出，地震中的「規模」代表能量大小，而「震度」則是實際感受到的晃動。日本是地震頻繁的國家，建築等耐震標準相當嚴格；但若是在耐震規範不足的國家，這樣的地震恐怕會造成極大災害。

此外，奈良美智還透露自己現在在台灣，「請務必注意餘震，也祈願這次災情能降到最低，日本能早日恢復平穩的日子。我在台灣為大家祈福」。

