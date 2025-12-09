日本青森7.5強震！居民收藏室「毫髮無傷」畫面曝 全場驚：哥吉拉保佑

日本青森縣發生7.5強震，一名災民的收藏室竟完好無損。圖／翻攝自X

日本青森縣東方外海昨（8）日23時15分發生規模7.5強震，目前傳出30人受傷、800戶停電，岩手縣一度觀測到海嘯高度達70公分。一名當地居民曬出一張照片表示，雖然青森發生強震，但他的收藏室卻毫髮無傷。

綜合日媒報導，日本總務省消防廳指出，7.5強震目前造成30人受傷，其中一人傷勢較為嚴重，多數傷者是因為物品掉落受傷。官房長官木原稔表示，地震造成約800戶民宅停電，新幹線列車、部分地區列車暫停行駛，另有一戶因為地震發生火警。

對此，日本首相高市早苗今早表示，這次地震增加北海道三陸海岸一帶發生大地震的機率，並發布「北海道／三陸近海地震警報」。她呼籲民眾要以保護自身原則的進行避難措施。她表示，不論是否身處災區，只要是需要採取防災措施地區的居民，在未來一周左右的時間內，要密切關注日本氣象廳、地方政府的消息，並確認安全的疏散地點、路線，也要固定家具，確保能在地震發生時安全撤離。

事實上，不少災區居民都是因為家中物品掉落遭到砸傷，不過，一名當地網友在X分享一張照片，只見畫面中他在收藏室內擺放的所有哥吉拉、鋼彈模型，以及各類模型、娃娃、畫框等，都完全沒有掉落，見到這一幕也讓原PO驚呼，「不知為何唯一完好無損的是我的房間」。

貼文曝光後，引發網友熱議，不少人留言寫下恭喜原PO，「非常棒的收藏品」、「我很高興收藏室是安全的」、「很高興你平安無事！不過房間真的好漂亮」、「這真是個謎，不過我很高興你安然無恙，請注意餘震」。另外，也有網友笑說房間是受到哥吉拉的保佑，「哥吉拉的祝福可以抵消所有傷害的理論」、「哥吉拉保護了他們」。



