日本青森縣外海昨（8）日晚間11時15分（台灣時間晚間10時15分）發生規模7.5強震，震源深度僅54公里，最大震度6強，造成至少30人受傷。日本氣象廳針對北海道、青森縣、岩手縣發布海嘯警報，最大波高預估有3公尺。雖然目前海嘯警報已解除，不過氣象廳示警，未來一週內可能再次發生規模8以上地震，呼籲民眾隨時做好避難準備。如果在日本旅遊時遇到強震該怎麼辦，本文帶大家一起了解應對措施，遇到地震時才不會過於慌亂。

未來恐有大地震來襲！ 日本氣象廳示警：不可輕忽

專家指出，這次震源位置在2011年的東日本大地震（311大地震）北側海域，該區域由日本海溝與千島海溝相連，海側板塊正沈入陸側板塊下方，推估最大可能發生規模9的地震。

日本氣象廳也首次發布「北海道．三陸沖後發地震注意情報」，跨及北海道至千葉縣的182個市町村，相較於平時，後續發生大規模地震的可能性相對提高，必須檢視防災準備。但不代表一定會再次發生大地震，而是根據統計判斷風險升高，呼籲民眾保持冷靜並做好準備。

地震發生的第一時間，日本首相高市早苗表示，政府已成立緊急應變小組，「我們將民眾的生命放在第一位，全力以赴」。她也呼籲需要採取防災措施的地區民眾，無論是否身處災區，接下來一週密切關注氣象廳和地方政府發布的訊息，並再次確認地震防災準備工作。

赴日注意！ 旅遊時遇到地震怎麼辦

日本地震預警系統發達，手機會自動推播緊急警報，但為了更全面掌握地震資訊，建議旅客事先做好以下這些準備，確保災難發生時能即時接收最新通知、找到避難所。

事先下載防災APP

Safety Tips

這款APP是由日本觀光廳推出，專為外國旅客設計，內建14種語言，可推播地震速報、海嘯警報、氣象災害等警告，提供附近避難所資訊，幫助旅客找到安全地點。APP內的「災害應急會話圖」還能將關鍵短句翻譯成日文，讓旅客能快速向當地民眾詢問重要資訊。

防災速報（Yahoo! Japan）

可以提前設定所在地，收到地震、颱風、洪水等各類警報，即使手機是靜音模式，也會發出響亮警報，也有支援地圖顯示，方便尋找避難場所。

Yurekuru Call（ゆれくるコール）

不僅提供地震地圖，還有警報功能，同樣也有提供防災相關資訊的功能。該APP也支援以地圖和列表形式顯示日本各地發生的地震情況，方便用戶一次查看各區域的訊息，提高逃生機會。

出國前建議事先下載好防災APP，獲得最新資訊。（圖／APP Store）

準備保險及現金

出國前先準備旅遊平安險，針對人身安全、意外醫療以及疾病保障，旅遊不便險則提供行程變更、航班延誤或取消以及行李延誤等進行補償。另外，建議身上多帶現金，以防災害發生後，手機或其他電子支付設備可能無法使用。

確認逃生路線、準備緊急避難包

盡量避免選擇在臨海或山區的住宿，建議選擇市區內較安全的地方留宿，且入住時先看好避難指示圖，確保知道緊急出口在哪。民眾也可以準備一些隨身防災小物，像是證件影本、行動電源、手電筒、乾糧等，確保突發狀況發生時有基本物資。

震後如何求助？

自311地震發生後，日本政府聯合通訊公司，建立災難用統一網路「00000JAPAN」，身處災區的人只要有wifi，不用任何密碼及認證就能即時上網，查詢災區資訊、向家人報平安等。尤其災後通訊量增加，網路連接更加困難，這項服務在確認安危和獲取災害相關資訊時相當實用。另外，SMS簡訊比電話更容易發出去，建議用訊息聯繫親友。

緊急聯絡方式

當地警察局：110

當地救護車和消防隊：119

日本觀光局24小時求助熱線：050-3816-2787

東京都保健醫療情報中心：(03)5285-8181

台北駐日經濟文化代表處：(03)3280-7811

台北駐大阪經濟文化辦事處：(06)6227-8623

（從海外撥打前面需+81）

〈日本青森7.5強震！未來一周恐有規模8以上地震 台旅客赴日如何自保？〉這篇文章最早發佈於《民報》。