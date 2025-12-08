日本青森7.5強震！未來一周恐有規模8以上地震 台旅客赴日如何自保？
日本青森縣外海昨（8）日晚間11時15分（台灣時間晚間10時15分）發生規模7.5強震，震源深度僅54公里，最大震度6強，造成至少30人受傷。日本氣象廳針對北海道、青森縣、岩手縣發布海嘯警報，最大波高預估有3公尺。雖然目前海嘯警報已解除，不過氣象廳示警，未來一週內可能再次發生規模8以上地震，呼籲民眾隨時做好避難準備。如果在日本旅遊時遇到強震該怎麼辦，本文帶大家一起了解應對措施，遇到地震時才不會過於慌亂。
未來恐有大地震來襲！ 日本氣象廳示警：不可輕忽
專家指出，這次震源位置在2011年的東日本大地震（311大地震）北側海域，該區域由日本海溝與千島海溝相連，海側板塊正沈入陸側板塊下方，推估最大可能發生規模9的地震。
日本氣象廳也首次發布「北海道．三陸沖後發地震注意情報」，跨及北海道至千葉縣的182個市町村，相較於平時，後續發生大規模地震的可能性相對提高，必須檢視防災準備。但不代表一定會再次發生大地震，而是根據統計判斷風險升高，呼籲民眾保持冷靜並做好準備。
地震發生的第一時間，日本首相高市早苗表示，政府已成立緊急應變小組，「我們將民眾的生命放在第一位，全力以赴」。她也呼籲需要採取防災措施的地區民眾，無論是否身處災區，接下來一週密切關注氣象廳和地方政府發布的訊息，並再次確認地震防災準備工作。
赴日注意！ 旅遊時遇到地震怎麼辦
日本地震預警系統發達，手機會自動推播緊急警報，但為了更全面掌握地震資訊，建議旅客事先做好以下這些準備，確保災難發生時能即時接收最新通知、找到避難所。
事先下載防災APP
Safety Tips
這款APP是由日本觀光廳推出，專為外國旅客設計，內建14種語言，可推播地震速報、海嘯警報、氣象災害等警告，提供附近避難所資訊，幫助旅客找到安全地點。APP內的「災害應急會話圖」還能將關鍵短句翻譯成日文，讓旅客能快速向當地民眾詢問重要資訊。
防災速報（Yahoo! Japan）
可以提前設定所在地，收到地震、颱風、洪水等各類警報，即使手機是靜音模式，也會發出響亮警報，也有支援地圖顯示，方便尋找避難場所。
Yurekuru Call（ゆれくるコール）
不僅提供地震地圖，還有警報功能，同樣也有提供防災相關資訊的功能。該APP也支援以地圖和列表形式顯示日本各地發生的地震情況，方便用戶一次查看各區域的訊息，提高逃生機會。
準備保險及現金
出國前先準備旅遊平安險，針對人身安全、意外醫療以及疾病保障，旅遊不便險則提供行程變更、航班延誤或取消以及行李延誤等進行補償。另外，建議身上多帶現金，以防災害發生後，手機或其他電子支付設備可能無法使用。
確認逃生路線、準備緊急避難包
盡量避免選擇在臨海或山區的住宿，建議選擇市區內較安全的地方留宿，且入住時先看好避難指示圖，確保知道緊急出口在哪。民眾也可以準備一些隨身防災小物，像是證件影本、行動電源、手電筒、乾糧等，確保突發狀況發生時有基本物資。
震後如何求助？
自311地震發生後，日本政府聯合通訊公司，建立災難用統一網路「00000JAPAN」，身處災區的人只要有wifi，不用任何密碼及認證就能即時上網，查詢災區資訊、向家人報平安等。尤其災後通訊量增加，網路連接更加困難，這項服務在確認安危和獲取災害相關資訊時相當實用。另外，SMS簡訊比電話更容易發出去，建議用訊息聯繫親友。
緊急聯絡方式
當地警察局：110
當地救護車和消防隊：119
日本觀光局24小時求助熱線：050-3816-2787
東京都保健醫療情報中心：(03)5285-8181
台北駐日經濟文化代表處：(03)3280-7811
台北駐大阪經濟文化辦事處：(06)6227-8623
（從海外撥打前面需+81）
其他人也在看
青森強震破壞百公里斷層 東大教授警告：3日內恐有更大規模地震
東京大學地震研究所教授加藤愛太郎警告，青森縣外海發生規模7.6強震後，震源周邊應力高度集中，未來一週、特別是2至3日內為地震連發的最高風險期，民眾應提高警戒防範同規模或更大規模的地震。中天新聞網 ・ 19 小時前 ・ 18
青森7.5強震！日本氣象廳示警「最壞情況」：不排除311級別強震再現
日本青森縣於8日當地時間深夜11時15分發生規模7.5地震（自7.6下修），最大震度6強，並發布了海嘯警報，目前已經解除。日本氣象廳於9日凌晨召開記者會，提醒未來一週可能會有規模8強震發生的機率，呼籲民眾提高警覺，並依政府及地方自治體指示做好防災準備。至於最壞情況，不排除311級別強震再現。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 21
週末挑戰入冬首波冷氣團！北部「大怒神降溫」進逼10度
隨著東北季風的強度加大，台灣的好天氣即將告別。根據氣象專家吳聖宇的預測，今（8日）北部及東部地區將出現短暫陣雨，並且在今晚至明日（9日）清晨，氣溫將進一步下降。值得注意的是，下一波寒冷的變天將會更加明顯，中北部及東北部的空曠地區可能降至10至13度，這有可能達到大陸冷氣團的標準，提醒民眾做好保暖準備。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
好天氣只撐1天！週四變天轉冷「雨區出爐」 週日最冷下探12度
把握短暫好天氣！氣象粉專天氣風險表示，今（9）日北部及東部有雨，明天東北季風減弱，將回暖轉乾。不過好天氣僅一天，週四（11）新一波東北季風再度南下，北部至東部轉陰有短暫陣雨天氣，到了週日更冷，受到輻射冷卻影響，各地沿海空曠與近山平地夜晚清晨低溫不排除下探約12至13度。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 發起對話
本週兩波冷空氣夾擊！今明低溫12度週末更冷
今天好冷，要提醒您本週會有三波冷空氣報到，今（8）日就是第一波，北台灣最低溫下探12度，不少民眾一早來到肉粥店要喝粥暖暖身體！這一波到周三會回溫，接下來周四又會有下一波還會有雨，不過這兩波都比不上週六的冷空氣，甚至可能達到冷氣團等級。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
日本青森近海7.6強震！首波海嘯已抵達 居民、旅客衝避難所避難
日本青森縣在當地時間今（8 ）日晚間11時15分發生規模7.6強震，強烈搖晃引發當局高度警戒。日本氣象廳隨後迅速發布海嘯警報與注意警報，提醒沿岸民眾提高警覺、避免靠近海邊。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 26
小心首波冷氣團！本週「雲霄飛車式變溫」 凍探12度高山有望降雪
未來一週的天氣變化大！中央氣象署說明，明（10）日各地回暖、降雨減少，但週四（11日）東北季風又來，北部偏涼轉雨。週六晚間（13日）季風增強或來冷氣團，各地氣溫都能感受到顯著下降，所幸這波偏乾冷；而最冷時間預計是週日（14日）深夜到下週一（15日）清晨，中部以北低溫不排除下探12至14度，3500公尺以上高山可能有降雪機會。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 發起對話
氣溫恐持續下降？新一波冷氣團侵台時間曝光 「這些地區」降雨多
即時中心／高睿鴻報導近期天氣持續轉涼，氣象署科長林伯東今（9）日說明近期天氣時，提到未來一週，我國將持續受到一波接一波冷空氣影響，氣溫不斷轉冷；今天清晨，西部地區、近山區等部分地區，溫度已降至12至13度，台北低溫也降到18、19度，都比前段時間顯著降溫。另，他也指出，台灣正受到東北季風影響，北方的黃海、東海有較明顯的冷平流雲系，因此，迎風面如北部、東部雲層較多，也會有明顯降雨情況。民視 ・ 19 小時前 ・ 1
東北季風強襲！今起全台「降溫炸雨」 北台濕涼急凍15°C
今（8）日東北季風增強，全台天氣明顯轉變，清晨不少地區出現短暫強降雨。氣象專家林得恩表示，各地氣溫下降，北台灣濕涼有感，迎風面水氣增加、降雨明顯，建議外出民眾務必準備雨具。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 6
4縣市大雨！首波大陸冷氣團要來了 平地冷爆「低溫探10度以下」時間曝
中央氣象署發布大雨特報，受到東北季風影響，今（9）日宜蘭地區、基隆北海岸及臺北山區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨，山區請注意坍方及落石。另外，今晨至明日上午蘭嶼、綠島、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、屏東縣、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，也要注意。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
今變天降雨吹8級風 「跌破10℃」入冬最強冷氣團這天報到
【高沛生／綜合報導】東北季風今增強，北台灣轉雨變涼，基隆北海岸、大台北與宜蘭都有局部大雨風險，沿海更可能出現8級強陣風。中南部多雲到晴但日夜溫差明顯，清晨仍偏涼。氣象專家吳德榮提醒，周末起第二波冷空氣報到，強度可能達「大陸冷氣團」等級，平地低溫恐下探10°C以下，需持續關注最新變化。壹蘋新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
明日夜溫差大！週五3地防大雨 「週末急凍10度」連3天有望下雪
氣象署指出，明天東北季風減弱，各地白天氣溫回升，低溫約16～20度，西半部高溫可達26～29度，東半部25～26度，澎湖及金門22～23度，馬祖20度，日夜溫差大；天氣方面，因水氣減少，各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、大臺北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。氣象署...CTWANT ・ 12 小時前 ・ 發起對話
入冬首波冷氣團週末來襲！低溫探10度 高山有望降雪
受東北季風影響，今日迎風面桃園以北及東半部雲量偏多偶有局部降雨，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區降雨較為持續明顯。氣象署表示，明日東北季風減弱各地白天氣溫將回升，但週末恐有冷氣團南下，低溫可能下探10度，中部以北高山地區更有降雪機會。中天新聞網 ・ 10 小時前 ・ 發起對話
日本青森23:33再發生規模5.6強震 3公尺高海嘯襲北海道撤3650人
才發生規模7.6強震！日本當地時間11點33分，青森縣東方海域再度發生震度5.6的地震，震源深度同樣約50公里。當局提醒沿海及河川附近的居民立即撤離至高地或安全場所，並警告海嘯可能會多次襲來，呼籲民眾在警報解除前不要離開安全地點。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
一週體驗春夏秋冬！東北季風接連報到 週末有感降溫
氣象署表示，8日（週一）至9日（週二）：北北基宜容易下雨，要注意局部大雨；桃竹、花東、恆春局部或零星短暫雨；苗栗以南天氣穩定，但8日清晨要注意局部霧。而桃園以北、宜蘭整天偏涼，高溫只有21至23度，其他地區白天算舒適，但是夜晚晨間也有涼意， 沿海地區風大時感覺會...CTWANT ・ 1 天前 ・ 發起對話
明迎「大雪」回溫20°C↑ 「這1天」變天轉濕冷！
生活中心／江姿儀報導2025 年倒數開始，進入最後的一個月，明（7日）將迎來二十四節氣中的「大雪」，正是秋冬進補、暖身的時節，天氣也將逐漸轉冷。中央氣象署指出，今（6日）、明（7日）兩天東北季風稍減弱，各地維持晴到多雲的好天氣，氣溫逐漸回升，早晚偏涼，中南部日夜溫差大。氣象專家林得恩提醒，各地早晚低溫預測為14～20度，這兩天溫度回升之後，下週一（8日）東北季風將增強，冷空氣再度南下，水氣增加，天氣轉為濕冷。民視 ・ 1 天前 ・ 發起對話
今北部雨紛紛！明後天氣溫回升 下波降溫更猛「恐探10度以下」
至於，溫度部份，北台灣整天約18至23度，南部地區低溫在16至19度、高溫在26至29度之間。下一波降溫更猛，預估14日清晨起，北方冷空氣開始直驅南下，強度直逼今年首波「大陸冷氣團」等級；其中，14日晚間至15日清晨氣溫最低，局部空曠平地低溫更有機會下探至攝氏10度或以下。...CTWANT ・ 1 天前 ・ 發起對話
冷空氣南下！挑戰「首波大陸冷氣團」跌破10度 最冷時段曝光
今（9）日持續受東北季風影響，整體雨勢上半天較多，下半天後則會逐漸趨緩，早晚各地偏涼，低溫普遍為17至19度，局部雲量較少的地區有輻射冷卻影響，溫度會再更低一些。對此，氣象專家林得恩提醒，下一波降溫更猛，預估週日（14日）清晨起，北方冷空氣開始直驅南下，強度直逼今年首波「大陸冷氣團」等級，且「這段時間」氣溫最低，有機會下探至攝氏10度或以下。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 發起對話
冷空氣接連報到！專家：這天「斷崖式降溫」直逼10度
生活中心／李明融報導本週全台急凍接連迎接2波冷空氣，今天（8日）東北季風轉強，北部、東部地區紛紛降短暫陣雨，對此，氣象專家吳聖宇的預測指出，今晚至明天（9日）清晨，氣溫將進一步下降，但下一波冷空氣強度更強，恐直逼「大陸冷氣團」等級，中北部及東北部空曠地區低溫下探10至13度，提醒民眾做好保暖準備。民視 ・ 20 小時前 ・ 1
今年首波冷氣團週末報到！專家：挑戰10度以下低溫
[Newtalk新聞] 今(8)晨開始東北季風逐漸增強，對此，氣象專家吳德榮指出，北部、東半部轉濕冷，預計明(9)天下半天這波冷空氣就會減弱逐漸回溫3天；不過週末開始，入冬最強冷空氣就會報到，有機會達到「大陸冷氣團」標準，本島平地的最低氣溫將挑戰10度以下。 吳德榮指出，今日上午起東北季風逐漸增強，迎風面水氣漸增，北部、東半部轉有局部短暫降雨的機率；北海岸、北部山區及東北部應防較大雨勢。氣溫漸降，北台轉涼、中南部白天舒適早晚涼。各地區氣溫為：北部14至23度、中部14至27度、南部14至29度、東部12至26度。 這波冷空氣到明日上半天北部、東半部仍有明顯降雨，但下半天季風漸減弱，降雨逐漸減緩，北台偏涼、中南部白天舒適早晚涼；10、11日天氣好轉，各地晴時多雲，氣溫回升，白天舒適微熱、早晚涼；11日晚上至12日迎風面水氣略增，北海岸、大台北東側及東半部有局部短暫降雨的機率，其他各地晴時多雲。 另外，13日開始入冬最強的冷空氣逐漸南下，強度將觸及「大陸冷氣團」標準(台北觀測站≦14度)，本島平地的最低氣溫亦將挑戰10度以下。13日下午冷空氣前緣抵達，北台灣、東半部雲量漸增，轉有局部短暫雨新頭殼 ・ 1 天前 ・ 發起對話