日本青森7.5強震 觀光署：我旅行團暫無影響

日本青森縣外海8日晚間發生規模7.5強震，交通部觀光署表示，目前尚未接獲旅行社通報旅遊團體受影響。（示意圖:shutterstock/達志）

日本青森縣外海8日晚間發生規模7.5強震，最大震度達到「6強」，交通部觀光署表示，目前尚未接獲旅行社通報旅遊團體受影響，將持續關注消息。

日本當地時間8日晚間11時15分，青森縣外海發生規模7.5地震，突如其來的劇烈搖晃，讓許多民眾驚恐不已，網友事後紛紛上傳天搖地動畫面，強震搖晃近1分鐘，也有台灣旅客在社群媒體上分享驚險瞬間。

觀光署說明，經洽台北駐日經濟文化代表處及主要旅行業公協會，目前未接獲旅行團受影響之相關訊息，將持續關注及適時回應。

