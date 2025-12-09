日本青森7.5強震！賴清德發聲關心：台灣隨時提供協助

即時中心／梁博超報導

日本東北近海在當地時間8日深夜11時15分發生規模7.5強震，造成至少30人受傷，約9萬居民被迫離家避難，當局現已解除海嘯警報。總統賴清德稍早在社群平台，以日文向受影響的日本民眾表達誠摯關心和慰問，台灣隨時準備提供必要協助。

賴清德稍早在社群平台「Ｘ」上轉發高市早苗貼文，表示對於日本青森縣外海昨晚傳出的地震災情，他想向所有受影響的日本民眾表達誠摯的關心和慰問。

賴清德強調，面對災難，台日始終互相扶持。同時他還提到，台灣隨時準備提供必要的協助，也祈願日本民眾平安、儘早恢復正常生活。

