日本青森7.5強震35傷

記者康子仁∕台北報導

日本青森縣東方外海八日深夜發生規模七點五地震，青森縣三八上北地區觀測到震度六強，北海道及東北地方沿岸發布海嘯警報。日本氣象廳與內閣府九日凌晨發布「北海道．三陸外海後發地震（餘震）注意情報」，一百八十二個市町村後續發生大規模地震的可能性相較於平時「相對提高」，必須檢視防災準備，但並非預測必然會發生大地震。

根據日本總務省消防廳，截至九日中午共造成北海道十人、青森縣二十二人、岩手縣三人，合計三十五人受傷，其中一人傷勢嚴重。多數傷者是因物品掉落所致，八戶市一間飯店內有多人受傷，東北地區則有一名男子因車輛掉入坑洞而受到輕傷。

八日晚間十一時十五分（台北時間十時十五分）左右，青森縣太平洋沿岸、岩手縣發布海嘯警報。官邸對策室於晚間十一時十六分成立，日本首相高市早苗指示民眾避難，表示政府將與地方自治體合作，秉持人命優先的原則，全力投入救援等災害因應對策。

日本氣象廳表示，岩手縣久慈港觀測到七十公分高的海嘯；其他地區也觀測到高達五十公分的海嘯。福島縣沿岸接獲海嘯注意報，東電已於當天深夜暫停正在進行的福島第一核電廠「核處理水」排海作業。目前氣象廳已經解除所有地區的海嘯警報及海嘯注意報。

官房長官木原稔表示，約有八百戶民宅停電，新幹線列車與部分地區地方列車暫停行駛。防衛大臣小泉進次郎表示，約四百八十名居民在八戶空軍基地避難，並已出動十八架自衛隊直升機評估災情。北海道新千歲機場約有二百名旅客滯留過夜。

我外交部表示，第一時間已致電日台協會慰問，同時指示駐日代表處、札幌辦事處了解災情，目前未有台灣民眾、僑民、留學生及觀光客受困及受災。總統賴清德九日也在社群平台Ｘ以日文對受影響的民眾表達誠摯關心和慰問，強調台灣隨時準備提供必要幫助。

賴清德說，面對災難，台日始終互相扶持。台灣隨時準備提供必要協助，也祈願日本民眾平安、儘早恢復正常生活。