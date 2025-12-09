日本青森7.6強震天搖地動 486先生人在東京也有感

〔記者林南谷／台北報導〕日本本州最北部青森縣外海8日晚間11點15分(台灣時間8日晚間10點15分)發生芮氏規模7.6強震，當地民眾隨後PO出地震發生後住家物品被震到東倒西歪慘狀，團購電商名人「486先生」陳延昶目前人正在東京旅遊，今(9)日一早發文報平安。

486先生臉書發文透露自己在日本時間早上6點居然胃痛，「太久沒胃痛，一開始還搞不清楚是怎樣，起來喝些水中和一下胃酸。」有網友問他青森地震：「昨晚日本地震，你所在地還好嗎？」486先生回應：「東京3級沒事，15樓真的晃。」

據日本氣象廳資訊，日本時間8日晚間11點15分(台灣時間8日晚間10點15分)，青森縣東海岸附近發生芮氏規模7.6、震源深度僅50公里的淺層強震，青森縣最大震度達6強，周邊的北海道、岩手縣、宮城縣多地震度也達6弱、5強、5弱。

而氣象廳隨即針對北海道中部太平洋沿岸、青森縣太平洋沿岸及岩手縣發布海嘯警報，呼籲當地居民盡速撤離。

相關新聞：日本深夜7.6強震引發祝融 青森多地傳火災「煉獄」景象瘋傳

