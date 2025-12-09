日本青森7.6強震後多處地殼變動 最新觀測揭「最大位移達9公分」

日本青森縣東岸外海於昨天（8日）深夜11時15分（台灣時間深夜10時15分）發生芮氏規模7.6強震。（圖／翻攝自日本氣象廳）

日本青森縣東岸外海於昨天（8日）深夜11時15分（台灣時間深夜10時15分）發生芮氏規模7.6強震，地震深度約54公里，為海溝型地震。此次地震不僅造成強烈搖晃，青森縣八戶市觀測到最大震度達6級，更一度引發海嘯警報。根據日本國土地理院最新觀測，震央附近出現多處地殼變動，最大位移達9公分。

日本國土地理院表示，經過對震源區周邊電子基準點於地震前後的觀測資料進行即時解析後發現，距震源較近的電子基準點「東通2」（位於青森縣下北郡東通村），觀測到地殼向東方向位移約9公分（暫定值）等變動。不過，該數值可能受到觀測點傾斜或局部地盤變動的影響，加上即時解析的精度低於一般解析，日後經過更詳細的檢驗後，解析結果仍有可能發生變化。

廣告 廣告

《NHK》、《TBS》等日媒報導，日本首相高市早苗今天（9日）上午表示，此次青森縣發生震度6級以上的強烈地震，目前已知共30人受傷。截至凌晨，北海道和東北地區共11萬4092人接獲疏散命令，具體分佈為北海道4萬879人、青森縣1萬9580人、岩手縣5萬2826人、宮城縣371人、福島縣436人。

目前日本氣象廳已解除所有地區的海嘯警報及海嘯注意報，但提醒北海道近海及三陸沖區域仍需留意餘震，呼籲民眾聽從政府指示，採取適當的防災措施。高市早苗強調，政府已成立緊急應變小組，全力掌握災情，「我們將民眾的生命放在第一位，全力以赴」。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

快訊／新北刑大小隊長涉洩密 2警遭檢調帶走約談中

小煜證實離婚2導火線曝 知情人士爆：前妻簽保密協議

患難見真情2／被爆為許光漢「選邊站」 章廣辰還原不理張軒睿始末