日本青森7.6強震掀海嘯警報 賴清德致意：台灣隨時提供必要協助

總統賴清德。（資料照）

日本青森昨（8日）夜發生規模7.6強震強震，岩手縣一度觀測到約70公分海嘯，日本首相高市早苗半小時後緊急召開記者會，並成立官邸對策室，今早公布目前獲報30人受傷，及1起民宅火警，對此，總統賴清德今發聲慰問，表示台灣隨時準備提供必要協助，盼日本民眾平安並儘早恢復正常生活。

總統賴清德今（9日）以中文、日文表示，對於日本青森縣外海地震災情，想向所有受影響民眾表達誠摯關心和慰問，並指出，面對災難台日始終互相扶持，為此，台灣隨時準備提供必要協助，同時他也祈願日本民眾平安、儘早恢復正常生活。

日本是國人熱門海外旅遊地，地震第一時間不少台彎人在當地，有台灣旅客記錄下地震瞬間，第一時間先護住旅館液晶電視，畫面讓日本網友感動瘋轉；日本青森外海8日晚先是發生規模7.6強震，緊接著又發生規模5.6地震，海嘯警報持續超過6個小時，日本氣象廳呼籲，接下來一週都要提防餘震。





