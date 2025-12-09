日本青森7.6強震釀35傷！陳美鳳發文祈福 籲日人「1關鍵」做好應變
四季線上／韋冠宇報導
日本青森外海於8日深夜11時15分發生規模7.6強烈地震，觀測震度6強，已出現35名傷者，累計撤離11萬4千人；多次前往青森的藝人陳美鳳特地發文為青森祈福，並提到當地人在平時都受到良好訓練，災害來時才得以做出最佳應變。
陳美鳳因主持《美鳳有約》而前往青森出外景，結識許多當地友人，因此聽到地震新聞的第一時間也感到十分震驚，直到收到熟人報平安的訊息後才安心；發文替青森祈福的同時，也提到「好在～他們平常都有做地震防災的訓練，所以可以很有秩序的做好應變。」值得給同樣身處地震帶的台灣人民做為借鏡。
圖片來源／陳美鳳 MeiFen 臉書粉專
更多四季線上報導
