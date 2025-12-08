日本青森7.6強震 影像曝光！恐有3公尺海嘯來襲

日本青森7.6強震，恐有3公尺海嘯來襲。圖／氣象廳

日本當地時間今（８日）晚間11時15分，發生規模7.6強震，震央位在青森縣東方海上，深度50公里，氣象廳預估日本東部沿岸靠太平洋區域，會有海嘯發生，最高恐達3公尺，呼籲民眾避難。

氣象廳指出，青森縣八戶市測得6+震度，青森大部分地區都有震度5-6。青森太平洋沿岸與岩手縣，恐有3公尺高海嘯，另外北海道沿岸地區則預測有1公尺高海嘯。日本政府也已緊急開設官邸對策室。

另外青森民眾也紛紛上傳強震瞬間影像，有青森網友指出，地震發生當下，家裡很多東西都在「亂飛」。

