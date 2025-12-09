日本青森7.6強震「恐主震變前震」！郭鎧紋示警：破裂面持續往北

日本青森強震至少30人傷。（圖／翻攝自日本氣象廳）

日本青森縣東岸外海於8日深夜11時15分（台灣時間8日晚間10時15分）發生規模7.6強震。對此，日本政府9日清晨研判，此時發生大地震的可能性從原本的0.01%上升至1%，因此首次發布「北海道・三陸沖後發地震注意情報」。此份注意資訊假定北日本外海延伸的日本海溝（Japan Trench）及千島海溝（Kuril Trench）附近可能發生芮氏規模8以上的大地震。地震專家郭鎧紋也提醒，現在破裂面一直往北，如果真像311地震發生「主震變前震」的情況，未來1週可能會發生更強規模的地震，旅客要注意可能會發生雪崩。

據《產經新聞》報導，該制度等同於去年8月公布的南海海槽（Nankai Trough）地震臨時資訊中的「巨大地震注意」，並自2022年12月開始啟用。政府呼籲，未來1週需重新確認日常防災準備，並加強迅速避難的相關措施。

涉及該注意情報的大地震預想震源區域，包括日本海溝與千島海溝2大區域。太平洋板塊（Pacific Plate）正俯衝到承載日本列島的陸側板塊之下。由於俯衝過程產生的應力累積，可能使板塊邊界錯動，或使板塊內部的斷層滑動，從而在過去多次引發芮氏規模8級以上的大地震。

根據統計，在2大海溝周邊若發生芮氏規模7.0以上的地震，接續出現芮氏規模8級以上後發地震的機率，於1904年至2017年這113年間約為25次中的1次。其中1例便是2011年「東日本大震災」，其主震前2天曾在附近發生芮氏規模7.3的地震。

三陸沖附近的日本海溝，是東日本大震災期間仍未滑動解離的斷層殘存區域。政府推估，若該區域發生最大級別的大地震，其規模可能達到芮氏9.1，甚至超過「東日本大震災」。

另一方面，在千島海溝沿線，自「十勝沖地震」（Tokachi-Oki Earthquake，1952、2003）以來，芮氏8的大地震不斷重複發生。近年於北海道太平洋側沿岸發現的海嘯沉積物顯示，該區域平均每約340至380年發生1次芮氏8.8以上的大地震。上1次發生於17世紀，目前已過約400年，因此被認為情勢相當危急。

日本氣象廳表示，根據過往案例，發布此類注意情報的頻率大約為「每2年1次左右」。此外，該注意情報並非大地震發生時的預先通知訊號。

另據《TVBS》報導，前中央氣象局地震中心主任郭鎧紋說明，1％的機率雖稱不上非常高，但過去的經驗仍讓人警惕，例如311「東日本大震災」前，震央附近在3天前曾發生規模7.3的地震，當時普遍以為那就是主震，沒想到竟只是前震，3天後便引發規模9的311強震，使原本的「主震變前震」。他指出，如今已更清楚了解地震可能觸發後續更大的地震。

他進一步提到，「東日本大震災」發生在福島縣外海，而近期日本岩手縣在11月9日至10日期間接連發生規模6.8、6.4與6.3的3連震。岩手縣位於福島縣北側，如今震動又往更北的青森縣方向移動，幾乎每次都向北推進約100公里，呈現「破裂面持續往北延伸」的趨勢。

針對旅遊安全，郭鎧紋提醒，北海道正值冬季滑雪旺季，是台灣人喜愛的旅遊地點，但若未來1週可能出現更強烈的地震，可能引發雪崩，旅客務必提高警覺、注意安全。

至於這波地震是否會對台灣造成影響，郭鎧紋明確表示沒有關係。原因在於青森地震是太平洋板塊隱沒到北美板塊之下，而台灣所處的是菲律賓海板塊隱沒到歐亞大陸板塊，2者構造完全不同且距離遙遠。即便發生海嘯，對台灣的影響也不大，而這次地震深度達44公里，屬於相對較深的地震，因此引發海嘯的可能性本來就不高。

