日本青森7.6強震！緊急發布海嘯警報 高市早苗下達「重要指示」

國際中心／綜合報導

日本青森縣東方外海發生規模7.6強震，首相高市早苗指示政府各部門齊心協力，以人為本，盡一切努力落實緊急災害應變措施。（圖／翻攝自高市早苗ＩＧ）

日本青森縣東方外海今（8日）晚間11時15分（台北時間10時15分）發生規模7.6強震，震源深度50公里，青森縣八戶市觀測到最大震度6強。北海道太平洋沿海中部等地區發布海嘯警報，預測高度3公尺。地震發生後，日本首相高市早苗深夜受訪表示，她已進入首相官邸，並指示政府各部門齊心協力，以人為本，盡一切努力落實緊急災害應變措施。

日本青森縣東方外海台北時間10時15分發生規模7.6強震，震源深度50公里。(圖／日本氣象廳)

高市早苗深夜在首相官邸受訪表示：「我立即指示民眾及時、準確地提供有關海嘯和疏散的信息，徹底落實疏散居民等防災措施，迅速掌握災情，與地方政府緊密合作，將人的生命安全放在首位，並以統一戰線為依托，竭盡全力為受災群眾提供緊急救災措施。以上就是我下達的指示。」

青森縣發生7.6強震後，高市早苗於日本時間晚上11點50分左右進入首相官邸，表示她已按照「生命至上」的原則，指示政府各部門團結一致，全力以赴落實各項緊急防災措施。政府已在首相官邸危機管理中心設立首相官邸應急室，以因應此地震。

