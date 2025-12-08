日本青森7.6淺層強震捲海嘯！東京也有感搖晃 專家：震央在311地震北部

國際中心／施郁韻報導

日本青森縣東方外海規模7.6強震，震源深度50公里。（圖／日本氣象廳）

日本青森縣在當地時間8日深夜11時15分發生規模7.6大地震，震源深度僅50公里，最大震度6強。日本氣象廳針對北海道、青森縣、岩手縣發布海嘯警報，最大波高預估有3公尺。對此，日本專家表示，震源位置發生在2011年的東日本大地震（311大地震）的北側，推測恐是發生在板塊邊界的較大型地震。

青森縣發生7.6強震，據日本氣象廳測報資料，最大震度6強落在青森縣，北海道及岩手縣震度達到5強，就連東京都、神奈川縣等震度達到2至3。日本氣象廳針對北海道、青森縣、岩手縣發布3公尺海嘯警報。

廣告 廣告

據日本《NHK》報導，日本氣象廳9日凌晨召開記者會，氣象廳官員指出，未來一週內應注意規模6以上餘震發生，呼籲居民應多加留意並做好防災準備。

據《NHK》報導，東京大學地震研究所教授酒井慎一提到，這起7.6強震的成因，震源位於海域、屬淺層地震，發生海嘯的可能性很高。

酒井慎一指出，據震源的位置判斷，震央位置是位於2011年東北地區、太平洋海域地震的震源區域北側。他推斷，這起強震是板塊邊界的較大地震，未來規模數據可能還會修正。

對此，日本首相高市早苗深夜表示，已進入首相官邸，並指示政府各部門齊心協力，以人為本，盡一切努力落實緊急災害應變措施。



更多三立新聞網報導

日本7.6強震後5.6餘震！青森多地傳火災 森林火災肆虐如「煉獄」景象

中度磁暴來了！影響約39小時 醫示警1族群：恐有4大現象突心悸頭暈

人妻爽中樂透頭獎 2710萬霸氣全匯給老公：繼續上班

青森7.6強震！最大震度6強 氣象廳示警：一週內恐規模6以上餘震、海嘯

